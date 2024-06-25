Четверо севастопольских детей находятся в Москве в реанимации

Четверо детей, пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь 23 июня, находятся в тяжелом состоянии и доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России в Москве.
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