Минтрансу предложили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов и зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов обратились к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением прекратить практику автоматического аннулирования обратных авиабилетов в случае опоздания пассажиров на маршрут «туда».
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