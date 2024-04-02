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Минтрансу предложили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Минтрансу предложили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов и зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов обратились к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением прекратить практику автоматического аннулирования обратных авиабилетов в случае опоздания пассажиров на маршрут «туда».

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