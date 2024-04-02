Минтрансу предложили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов и зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов обратились к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением прекратить практику автоматического аннулирования обратных авиабилетов в случае опоздания пассажиров на маршрут «туда».