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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сети — это модно: Equinix и дизайнер Максимилиан Рейнор создали платье из отслуж...

Сети — это модно: Equinix и дизайнер Максимилиан Рейнор создали платье из отслуж...

Сети — это модно: Equinix и дизайнер Максимилиан Рейнор создали платье из отслуживших кабелейДизайнер Максимилиан Рейнор (Maximilian Raynor) и оператор ЦОД Equinix объединили усилия для создания необычной одежды из переработанного оборудования одного из лондонских дата-центров компании.

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