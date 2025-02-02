Сети — это модно: Equinix и дизайнер Максимилиан Рейнор создали платье из отслуж...

Сети — это модно: Equinix и дизайнер Максимилиан Рейнор создали платье из отслуживших кабелейДизайнер Максимилиан Рейнор (Maximilian Raynor) и оператор ЦОД Equinix объединили усилия для создания необычной одежды из переработанного оборудования одного из лондонских дата-центров компании.
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