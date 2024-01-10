Друг Градского раскрыл, как Пугачёва на самом деле лишилась голоса: Дело не в переработке

Евгений Додолев заявил, что сбежавшая артистка потеряла голос из-за распития алкоголя после концертовЖурналист Евгений Додолев, тесно знакомый с Александром Градским, рассказал о том, что думал ныне покойный композитор об Алле Пугачёвой.