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«У Попова истерика – на самом деле с зимы никто не мешал привезти игрока» - Салихова об уходе спортивного директора «Спартака»

«У Попова истерика – на самом деле с зимы никто не мешал привезти игрока» - Салихова об уходе спортивного директора «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова так отреагировала на желание спортивного директора команды Дмитрия Попова покинуть клуб: «Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро.

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