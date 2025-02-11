Боевики ВСУ во время отступления расстреляли приютившую их пару в Селидово

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Украинские боевики во время отступления расстреляли приютившую их семейную пару из села Селидово в Донецкой Народной Республике, сообщил 11 февраля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.