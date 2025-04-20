Российский боец пощадил украинку в окопе

Появились редкие кадры: оператор дрона-камикадзе во время выполнения боевой задачи не стал наносить смертельный удар по позиции ВСУ, поняв, что перед ним женщина.
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