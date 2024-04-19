Продукт, снижающий уровень холестерина и предотвращающий рак

Чечевица характеризуется высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Она бывает трех видов: крупнозернистая чечевица со светло-зеленой скорлупой, коричневая или почти черная мелкозернистая чечевица и мелкая чечевица красного цвета.
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