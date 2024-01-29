Блинкен заявил, что США не хотят войны с Ираном

Вашингтон не хочет воевать с Ираном, но сделает все для защиты своих войск в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 29 января, добавив, что ответ на удар по военной базе в районе Эт-Танф будет "энергичным".