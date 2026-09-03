Вода в Строгинском затоне станет чище благодаря специальным модулям

В Москве запущен проект по улучшению экологии в акватории Москвы-реки. Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, его разработали Департамент транспорта и Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
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