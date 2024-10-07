Воплотившему образ "депутата Наливкина" актёру предложили роль злодея, но ушёл в запой

Незадолго до смерти Андрей Неретин узнал о закрытии проекта про похождения Наливкина.Андрей Неретин, прославившийся благодаря роли "народного депутата Наливкина", умер в больнице в воскресенье, 6 октября.
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