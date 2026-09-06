Контракт на благоустройство сквера Октябрьский в Тамбове выиграла компания из Дагестана

Дагестанское ООО «Мастер» благоустроит в Тамбове сквер по улице Октябрьская – на участке от улицы Советской до Карла Маркса, где в прошлом году был установлен памятник выдающемуся российскому адвокату Фёдору Плевако.
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