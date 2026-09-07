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Космический корабль «Прогресс МС-33» отстыковался от МКС и отправился в последний путь — примерно в 21:30 он сгорит в атмосфере Земли

Космический корабль «Прогресс МС-33» отстыковался от МКС и отправился в последний путь — примерно в 21:30 он сгорит в атмосфере Земли

А те части, что не сгорят, затонут в несудоходном районе Тихого океана Сегодня в 18:18 по московскому времени российский грузовой корабль «Прогресс МС-33» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции, завершив тем самым свою миссию на орбите.

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