Ретро-Сатурн пройдется катком по карме: когда 4 знакам зодиака нужно поднапрячься Алёна ЮрьеваСатурн, известный своей репутацией строгого экзаменатора, в астрологии символизирует ограничения и дисциплину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии