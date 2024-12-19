Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается.