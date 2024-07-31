У фигуранта дела генерала Булгакова нашли Aston Martin. Как он получил этот роскошный автомобиль?

Один из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко при разводе получил 50 процентов компании «Консервпаклам» и роскошный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe.
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