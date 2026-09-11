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Регионы России

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ЦБ России оставил инфляционные ожидания повышенными, прогноз на 2026–2027 годы

ЦБ России оставил инфляционные ожидания повышенными, прогноз на 2026–2027 годы

Центральный банк России (ЦБ РФ) сообщил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России остаются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику.

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