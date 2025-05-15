Гендиректор ВТО указала на ущерб от тарифных соглашений США

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что заключаемые между США и другими странами двусторонние тарифные соглашения могут причинить ущерб основному принципу равенства в торговле.
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