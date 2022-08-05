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В курганской областной больнице нашли молоко от местных производителей с антибиотиками

В курганской областной больнице нашли молоко от местных производителей с антибиотиками

В Курганской областной больнице нашли молоко с антибиотиками. В процессе расследования выяснилось, что продукция была выработана из сырого разливного молока, полученного от молочных ферм-поставщиков без справки о ветеринарно-санитарном благополучии.

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