В курганской областной больнице нашли молоко от местных производителей с антибиотиками

В Курганской областной больнице нашли молоко с антибиотиками. В процессе расследования выяснилось, что продукция была выработана из сырого разливного молока, полученного от молочных ферм-поставщиков без справки о ветеринарно-санитарном благополучии.
В Курганской областной больнице нашли молоко с антибиотиками. В процессе расследования выяснилось, что продукция была выработана из сырого разливного молока, полученного от молочных ферм-поставщиков без справки о ветеринарно-санитарном благополучии.
Свежие комментарии