В Национальном парке «Мещера» стартовал проект «Александрова дорога»

3 августа в поселке Тасинский Владимирской области состоялось грандиозное конное шоу. Команда профессиональных наездников и реконструкторов в исторических костюмах продемонстрировали высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии