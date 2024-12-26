АКРА обеспокоено растущей долговой нагрузкой корпоративного сегмента в России. Об этом говорится в исследовании агентства, автором которого выступил управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
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