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Помидоры стали самым популярным овощем у жителей Москвы в августе 2026 года

Помидоры стали самым популярным овощем у жителей Москвы в августе 2026 года

В августе 2026 года помидоры стали самым популярным овощем у жителей Москвы, а бананы — самым востребованным фруктом.

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