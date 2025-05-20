Юрий Смитюк/ТАСС В Приморье нашли тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде с женщиной, сообщили в общественной организации по поиску пропавших людей при чрезвычайных ситуациях в Приморском крае "ПримПоиск".
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