Медведчук: Украина при Зеленском стала страной-банкротом

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский сделал свою страну полностью зависимой от поддержки западных союзников, от которых и получит выстрел в спину.
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