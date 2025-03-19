Steak Lovers
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Steak Lovers

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Раз в 2 месяца закатываем мясо по банкам, а потом просто меняем гарниры. Хранить можно без холодильника

Раз в 2 месяца закатываем мясо по банкам, а потом просто меняем гарниры. Хранить можно без холодильника

При правильной консервации мясо сохраняется в течение нескольких лет без холодильника. Метод термической обработки в собственном соку, жире или рассоле позволяет продлить срок хранения, при этом мясо остаётся сочным и ароматным.

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