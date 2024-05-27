Крушение китайских иллюзий

ВТ

Врам Тавризов

Главное распределить роли государств в новом субрегион... - слова автора Здесь и зарыта собака - кто будет главнее - РФ со своими размерами страны или Китай со своей экономикой Китаю инвестировать в РФ - он давно работает по миру, потянет ли он в придачу и РФ? Зная нашу коррупцию и способы увеличения расценок на все, что надо, и где не надо, Китай будет думать и взвешивать