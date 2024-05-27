ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. Министерство торговли Китая прямо с утра минувшего понедельника, внесло американские фирмы General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security в список редисок поганых (ненадежных организаций) из-за их военных продаж в китайском Тайване.
Крушение китайских иллюзий
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Бог в помощь!!!
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16 час.
ВТ
Врам Тавризов
Главное распределить роли государств в новом субрегион... - слова автора Здесь и зарыта собака - кто будет главнее - РФ со своими размерами страны или Китай со своей экономикой Китаю инвестировать в РФ - он давно работает по миру, потянет ли он в придачу и РФ? Зная нашу коррупцию и способы увеличения расценок на все, что надо, и где не надо, Китай будет думать и взвешивать
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16 час.
Ирина
Браво СИ.
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15 час.
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