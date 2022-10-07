Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил президента России с 70-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в поздравительной речи по случаю 70-летия президента России Владимира Путина отметил, что национальный лидер тонко чувствует народ и принимает выверенные решения, укрепляющие суверенитет страны.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в поздравительной речи по случаю 70-летия президента России Владимира Путина отметил, что национальный лидер тонко чувствует народ и принимает выверенные решения, укрепляющие суверенитет страны.
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