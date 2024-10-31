Среди лучших производственников Татарстана – работник KAMA TYRES Мила ЯкобссонВ Органном зале города Набережные Челны прошло торжественное празднование республиканского Дня машиностроителя и награждение лучших производственников.
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