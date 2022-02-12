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«Торонто» продлил вратаря Уолла на 3 года. В 2 сезонах контракт будет односторонним

«Торонто» объявил о подписании нового контракта с вратарем Джозефом Уоллом.  Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 3 года.

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