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Майнеры начали распродавать свои видеокарты из-за падения биткоина

Майнеры начали распродавать свои видеокарты из-за падения биткоина

Forbes сообщает, российские майнеры криптовалюты начали распродавать свои видеокарты. Из-за падения курса биткоина до минимума за полтора года и укрепления рубля, майнеры в России начали массово продавать видеокарты на Avito примерно за треть цены.

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