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Политолог Марков: Путин, предположительно, отказался дать Байдену гарантии безопасности для посещения Киева к годовщине СВО

Политолог Марков: Путин, предположительно, отказался дать Байдену гарантии безопасности для посещения Киева к годовщине СВО

Президент России Владимир Путин, предположительно, отказался дать главе Соединенных Штатов Джо Байдену гарантии безопасности для посещения столицы Украины к годовщине специальной военной операции (СВО) Москвы.

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