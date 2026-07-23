RT: Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России. Как сообщает источник RT в правоохранительных органах, речь идёт в том числе о статьях о терроризме и геноциде русскоязычного населения.
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