В РФ могут ввести отдельный налоговый вычет на спорт

Global Look Press/imago sportfotodienst В РФ предлагают ввести отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги и таким образом вывести их из общего социального, который можно получить с расходов на здоровье и образование.
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