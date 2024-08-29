На выставке «Мой Петербург» проходят презентации крупнейших предприятий Северной столицы

В субботу, 31 августа, о своей работе расскажут «Каравай» и Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» Каждую неделю на выставке «Мой Петербург» (0+) проходят презентации крупнейших предприятий Северной столицы.
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