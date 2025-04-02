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Царьград

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"Дверь деформировалась так, что выйти не смог": в Ламборгини Егора Крида врезался таксист

"Дверь деформировалась так, что выйти не смог": в Ламборгини Егора Крида врезался таксист

В иномарку Егора Крида врезался на большой скорости таксист. Самого артиста в машине не было.В Сети появились видео попавшего в ДТП автомобиля Егора Крида.

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