Польские МиГ-29 уйдут болгарам, если Киев продолжит зажимать беспилотники Польские истребители МиГ-29, которые хотел получить Киев, с большой долей вероятност.
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Польские МиГ-29 уйдут болгарам, если Киев продолжит зажимать беспилотники Польские истребители МиГ-29, которые хотел получить Киев, с большой долей вероятност.
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