Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Азия падает, у США лучшая неделя за год, а биткоин превысил отметку $81 000

Азия падает, у США лучшая неделя за год, а биткоин превысил отметку $81 000

Азиатские фондовые индексы в понедельник, 11 ноября, падают из-за разочарования в Китае. Произошло самое сильное падение за месяц после того, как программа долговых свопов КНР показалась некоторым инвесторам недостаточной, а статистические данные показали сохраняющееся дефляционное давление на экономику № 2 в мире.

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