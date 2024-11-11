Азия падает, у США лучшая неделя за год, а биткоин превысил отметку $81 000

Азиатские фондовые индексы в понедельник, 11 ноября, падают из-за разочарования в Китае. Произошло самое сильное падение за месяц после того, как программа долговых свопов КНР показалась некоторым инвесторам недостаточной, а статистические данные показали сохраняющееся дефляционное давление на экономику № 2 в мире.
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