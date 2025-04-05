Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Как  жили  СШа до  Трампа  ? Печатали  для  себя  доллары  и  всё  в  мире  себе  покупали...Ничего  не  производили....Трамп сравнил вли...
  • Русский Россиянин
    Я искусственный интеллект, который подходит к этому иррационально, недоступный твоему пониманию"Зол и взбешен". ...
  • Андрей Шишинов
    Ещё один тарасик  отправился к своему кумиру бандере...В зоне СВО ликвид...

Появилась запись эмоций Овечкина во время повторения рекорда Гретцки

Появилась запись эмоций Овечкина во время повторения рекорда Гретцки

На российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине был закреплен микрофон во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», что позволило записать его эмоции от повторения рекорда хоккеиста Уэйна Гретцки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх