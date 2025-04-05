Появилась запись эмоций Овечкина во время повторения рекорда Гретцки

На российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине был закреплен микрофон во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», что позволило записать его эмоции от повторения рекорда хоккеиста Уэйна Гретцки.
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