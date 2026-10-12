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Zero Hedge

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Europe Learns To Love Tariffs, Canada Learns What Happens When You Don’t

Europe Learns To Love Tariffs, Canada Learns What Happens When You Don’t

Europe Learns To Love Tariffs, Canada Learns What Happens When You Don’t By Benjamin Picton, senior market strategist at Rabobank US and European equity indices were firmly in the black on Friday as the recent run up in bond yields took a breather.

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