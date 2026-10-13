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Мировое обозрение

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Нетаньяху предупредил о возможной атаке на Израиль перед выборами

Нетаньяху предупредил о возможной атаке на Израиль перед выборами

Главное в тезисах: Тезис 1: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о предупреждениях касательно возможного нападения на страну накануне парламентских выборов, назначенных на 27 октября.

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