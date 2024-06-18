Абасгаджи Магомедов: «Конечно, олимпийский турнир обеднеет без российских борцов. У нас столько олимпийских чемпионов»

15 июня МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, допущенных к Олимпиаде в Париже. В нем присутствуют 10 российских борцов, среди которых нет Абдулрашида Садулаева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и других титулованных спортсменов.