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Пушков уличил Байдена в политике двойной враждебности к России и Китаю

Пушков уличил Байдена в политике двойной враждебности к России и Китаю

США придерживаются политики двойной враждебности по отношению к России и Китаю. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в воскресенье, 27 июня, в своем Telegram-канале.

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