Растения с CAM-типом (Crassulacean Acid Metabolism) фотосинтеза отлично подходят для спальни, так как ночью выделяют кислород и поглощают углекислый газ, тем самым являются природным «фильтром».
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