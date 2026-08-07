Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пентагон раскулачили: в декабре США получат 130 ракет PrSM — их едва хватило на пять месяцев войны с Ираном

Пентагон раскулачили: в декабре США получат 130 ракет PrSM — их едва хватило на пять месяцев войны с Ираном

Пентагон обнародовал график поставок нового поколения высокоточных ракет для сухопутных войск. В декабре американские военные получат 130 единиц ракет PrSM (Precision Strike Missile) из 518, заказанных в 2024 финансовом году.

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