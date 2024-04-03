Овечкин вышел на чистое 35-е место по числу матчей в истории НХЛ – 1418

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:6). Капитан «Вашингтона» провел 1418-й матч в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 35-е место в истории лиги, обогнав Люка Ричардсона, на счету которого 1417 игр.