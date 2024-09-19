Японский новый порядок для Азии

85 лет назад СССР взял вверх в конфликте на Халхин-Голе. Япония отказалась от экспансии на севере, куда её толкали США и Британия, и повернула на юг.
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