Синоптики Приволжского УГМС: Август в Самарской области начнется с дождей

Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В соответствии с установленной специалистами информацией, в период с 31 июля по 2 августа на территории Самары и области прогнозируется теплая, местами дождливая, погода.
Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В соответствии с установленной специалистами информацией, в период с 31 июля по 2 августа на территории Самары и области прогнозируется теплая, местами дождливая, погода.
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