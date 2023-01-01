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Эксперт Марков выдал смелый прогноз по СВО: "Киев будет умолять о мире только в одном случае"

Эксперт Марков выдал смелый прогноз по СВО: "Киев будет умолять о мире только в одном случае"

Газета "Московский Комсомолец" пообщалась с Сергеем Марковым и узнала у него, какие изменения могут произойти в украинском кризисеПолитолог Сергей Марков не исключил, что киевский режим в 2023 году захочет возобновить переговорный формат с Москвой.

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