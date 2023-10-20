Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Египта

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине встретился с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, находящимся здесь для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".