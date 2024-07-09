Главой СК России поручено возбудить уголовное дело по факту пищевого отравления детей в Республике Тыва

Следственными органами СК России по Республике Тыва проводится процессуальная проверка по факту госпитализации детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на территории Тандинского района Республики Тыва, с признаками пищевого отравления.
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